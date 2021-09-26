Сюжет и главные персонажи Леди Баг и Супер Кот

Действие фильма разворачивается на улицах Парижа. Самую обычную французскую школу посещают девушка по имени Маринет Дюпен-Чен и ее одноклассник Эдриан Агрест, в которого она скрытно влюблена. Но эти ребята не такие простые, как кажется на первый взгляд. В опасный момент Маринетт превращается в супер-героиню Леди Баг, а Эдриан — в Суперкота. Они обладают невероятными способностями, которые помогают им бороться со злом в Париже, однако они не знают секрета друг друга. Только вместе они могут победить своего общего врага, Бражника, который отправляет в город акумов — темных бабочек, которые превращают простых граждан в злодеев.

Главные герои:

1) Маринет Дюпен-Чен наполовину француженка, наполовину — китаянка. Маринетта может преобразиться в супергероиню Леди Баг благодаря своим талисманным серьгам, которые являются домом для ее квами — Тикки — Маринетт.

2) Эдриан Агрест — привлекательный подросток. Он учится в том же классе, что и Маринетта. Благодаря кольцу, на котором живет его квами , Плагг , он обладает сверхспособностью неудачи (разрушения) и может стать супер-котом, партнером леди Баг.

3) Бражник является главным отрицательным персонажем серии мультфильмов, личность которого неизвестна. Чтобы превратиться в супер-злобную форму, он пользуется своей брошью, в которой и живет его квами-Нурру. Стремится обзавестись талисманами Маринет и Эдриана, потому что уверен, что обладания этими двумя талисманами даст возможность исполнить любое желание.

4) Квами — это творения с большой головой и крошечным телом. Своего рода духи, имитирующий внешний вид животных и дающий магическую силу их владельцам. Их внешний вид зависит от героя, в которого они превращают человека. Могут летать и пролетать через твердые объекты. В общей сложности их семь. Каждая из них прикреплена к своему Камню Чудес. Всю историю, хранители камней были героями для защиты человечества. Двое из них были более могущественными, чем остальные — Леди Баг, у которой есть власть создать что-то из ничего и Суперкот, у которого есть способность разрушать что угодно. По словам Квами Нуру, сила Камней Чудес не может быть использована во благо зла, иначе произойдет что-то страшное.

ИНТЕР-ФАКТ:

• На данный момент выпущено всего 26 серий, но сюжет пока не раскрыт в полной мере. Маринет и Эдриан ничего не знают о личности Бражника.

• Согласно одной из теорий, отцом Эдриан, может оказаться Бражник — Габриэль Агрест , тайный человек, который сохраняет хладнокровие по отношению к своему сыну. Он знает про квами, Камнях Чудес и о силе которую они придают, и на него не повлияла акума.

• Продюсер Джереми Заг объявил о втором и третьем сезонах.

• Идея героини родилась у режиccера в 2005 году, поcле знакомcтва c девушкой, которая ноcила рубашку c больей коровкой, поcле чего он изобразил первое изображение леди Баг на стикере.

• Первоначально сценарий предназначался для более зрелой аудитории.

• Студия » Кириллица » отвечает за локализацию анимационного сериала в России, шоу выходит на канале Disney.

• Над эпизодами идет одновременная работа, но для создания одного эпизода требуется целый год.

• В марте 2016-го Леди Баг транслировалась более чем в 120 странах.

• Анимационный сериал на французском языке, но звук губ синхронизирован с звуком на английском языке, что делает сериал более востребованным в США.

• После 10-недельного эфира в США, Lady Bug вошла в ТОП-10 анимационных сериалов для всех таймслотов и сетей. Шоу сумело войти в топ-10 детских телепрограмм.

• Леди Баг стало детским шоу номер один на таких телеканалах, как TF1 и EBS. В результате сериал превратился в излюбленное шоу французских детей.