Китай создал ударный дрон, который может достичь США и вернуться назад

С 28 сентября по 3 октября во время большого международном авиасалоне в Чжухае, Китай, разработчики представят множество интересных моделей самолетов. Среди них — модель CH-6 (Cai Hong) Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

Издание China-Arms.com сообщает, в распоряжении редакции есть детали о новой разработке. Так, сообщается, что реактивный дрон CH-6 — это «большой, высотный, высокоскоростной, долговечный, многоцелевой беспилотный летательный аппарат». Также аппарат отличается большой выносливостью, дальностью полёта и грузоподъемности.

Что касается дизайна, новый дрон выглядит как предыдущая модель, CH-5, с той лишь разницей, что у него высокий Т-образный хвост, а форма длинных крыльев слегка изменена.

Максимальная взлетная масса аппарата — 7,8 т, а грузоподъемность — 300 кг (разведывательная конфигурация) или 2 тонны (разведывательно-атакующая конфигурация). Запас горючего — 3,42 т (разведывательная конфигурация) или 1,72 тонны (разведывательно-штурмовая конфигурация).

Общая длина CH-6 составляет 15 м, размах крыльев — 20,5 м, а высота — 5 м. В горизонтальном полете максимальная скорость составляет 800 км/ч, максимальная выносливость — 20 часов (разведывательная конфигурация) или 8 часов (разведывательно-атакующая конфигурация). Максимальная дальность — 12 000 км (конфигурация разведки) или 4 500 км (разведывательно-ударная конфигурация).

По взлетной массе это один из крупнейших БПЛА Китая, которые, к тому же, могут летать на рекордной для такого аппарата скорости в 800 км/ч. Также CH-6 может использоваться как воздушная долговременная стационарная платформа.