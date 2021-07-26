Ольга Сумская показала стильные образы со съемок

Актриса Ольга Сумская, выложила пост с серией фото, на которых она продемонстрировала семь разных луков с платком. Если вы не знали, как лучше всего носить этот аксессуар и с чем его сочетать, вот вам несколько примеров.

В посте Ольга Сумская призналась, эти платки настолько ей понравились, что она будет носить их не только на съемочной площадке, но и в повседневной жизни.

Какие же только замечательные и удобные эти платки! Выглядит очень экстравагантно… И это прямо мое… Ну все, теперь буду так ходить в жизни, – написала артистка.

Кстати, платок летом можно носить и другими способами. Обычно его завязывают как бандану или косынку.