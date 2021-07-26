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Ольга Сумская показала стильные образы со съемок

Ольга Сумская показала стильные образы со съемок

Актриса Ольга Сумская,  выложила пост с серией фото, на которых она продемонстрировала семь разных луков с платком. Если вы не знали, как лучше всего носить этот аксессуар и с чем его сочетать, вот вам несколько примеров.

В посте Ольга Сумская призналась, эти платки настолько ей понравились, что она будет носить их не только на съемочной площадке, но и в повседневной жизни.

Какие же только замечательные и удобные эти платки! Выглядит очень экстравагантно… И это прямо мое… Ну все, теперь буду так ходить в жизни, – написала артистка.

Кстати, платок летом можно носить и другими способами. Обычно его завязывают как бандану или косынку.

26 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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