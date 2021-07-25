Во Франции построили катамаран, который взлетает над водой и почти не потребляет топлива



Современные разработчики не останавливаются в стремлении пополнить рынок новыми техническими проектами. И водный транспорт в этом отношении исключением не является. Так, один из стартапов из Франции предложил концепт скоростного катамарана, который способен разогнаться настолько быстро, что практически взлетает над водой, но при этом потребляет минимальное количество топлива.



Катамаран нового поколения. /Фото: luxurylaunches.com

Авторами современного концепта стали специалисты французского стартапа A2V (англ. Advanced Aerodynamic Vessels). Презентация первого опытного образца прошла ещё в 2018 году, но только недавно о них заговорили в массах, а все потому, что за это время прототипы успели показать себя как перспективную разработку, которая полностью оправдала ожидания разработчиков и обывателей. Непосредственным автором конструкции был Фернана Эрве, на чьих верфях по разработке аэродинамической подъёмной силы проводились также испытания, а футуристический дизайн был основан на работе Марка Ломбарда. Уже выпущенные катамараны, хоть и имеют собственные названия, известны также под общим именем концепта — «Lili».



Интерьер инновационного судна. /Фото: lebonbon.fr

В основе конструкции судна лежит идея сделать сверхлегкий катамаран с аэродинамической формой, который позволит буквально подниматься над поверхностью воды по мере увеличения скорость. А, по данным редакции Novate.ru, разогнаться «Lili» способны и до 100 км\час. Материалом для судна послужило лёгкое стекловолокно и пластик общей массой в 3,5 тонны. Известны также габариты катамарана — его длина составляет 10 метров. Все эти конструктивные решения способствовали тому, что катамаран затрачивает втрое меньше топлива, чем другие суда подобного типа, и в десять раз меньше, чем вертолёт, который будет лететь с аналогичной скоростью.



Схема работы катамарана. /Фото: bsigroup.ru

На сегодняшний день по акватории Женевского озера «летают» сразу несколько прототипов «Lili». Причём один из них выкупило княжество Монако для того, чтобы связать порт Геркулеса и пристань Кала-дель-Форте в Вентимильи. Их применение наглядно продемонстрировало ещё одно достоинство этого концепта — они ещё способствуют значительному сокращению загрязнения морской среды.



Катамараны уже набирают популярность. /Фото: building-tech.org

Поэтому нет ничего удивительного в том, что концепт не только набирает популярность среди заказчиков, но и сами разработчики не останавливаются на достигнутом: теперь специалисты A2V занимаются поиском способов сокращения расходов, чтобы другие секторы, где применяется водный транспорт, получили возможность иметь экологические преимущества и скорость, которые даёт Lili.