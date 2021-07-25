Энистон показала первое фото крошки-внука

Звезда сериала «Друзья» актриса Дженнифер Энистон сообщила о пополнении в семье. Буквально на днях 52-летняя бездетная знаменитость стала бабушкой. Первыми фото внука актриса поделилась в микроблоге.

К своим 52 годам Энистон была замужем всего один раз — за Брэдом Питтом. Однажды Дженнифер обручилась с Джастином Теру, но эти отношения не просуществовали долго. Сама Энистон детьми обзавестись так и не успела, но отметила, что всегда об этом мечтала.

На днях же двоюродная племянница Джен Эйлиш Мелик исполнила мечту Энистон: она родила мальчика.

Первый снимок ребенка был сделан еще в больничной палате. Молодая мама выглядела невероятно уставшей, но счастливой.

Сама Энистон ребенка еще не видела, но, скорее всего, будет одной из первых, кто возьмет малыша на руки. В Сети актрису поздравили.