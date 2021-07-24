Редкие 2000-летние монеты с надписью «Свободу Сиону и Иерусалиму» обнаружены в Шомроне

Первая монета была обнаружена в археологическом раскопе Хирбат-Джибит, к югу от города Дума. По словам исследователей из Бар-Иланского университета, она относится к периоду первой иудейско-римской войны, сообщает Times of Israel.

Две редчайшие монеты, датируемые эпохой еврейских восстаний против римлян, были недавно обнаружены израильскими археологами в округе Биньямин в Шомроне.

Общий вид на Хирбат-Джибит

Всего в километре к северу, в пещере Вади-Рашаш, была найдена вторая монета, датируемая восстанием Бар-Кохбы, последней крупной войной между евреями и римлянами.

Согласно Равиву, вторая монета была отчеканена около 134-135 гг. н. э., и на ней изображена пальмовая ветвь, возможно, лулав — одно из ритуальных растений, используемых во время еврейского праздника Суккот, — и венок, окруженный надписью «Ле-Херут Йерушалаим» (За свободу Иерусалима).

Другая сторона монеты из Вади-Рашаш украшена музыкальным инструментом, вероятно, лирой, а также надписью «Шимон» — именем лидера повстанцев Шимона Бен-Косибы, более известного как Бар-Кохба.

Также были обнаружены керамические осколки, которые были принесены в пещеру еврейскими беженцами и повстанцами во время восстания.

Двир Равив

«Монета Бар-Кохбы из Вади-Рашаша указывает на присутствие еврейского населения в регионе до 134/5 н. э., хотя ранее считалось, что еврейское поселение в высокогорье к северу от Иерусалима было разрушено во время Великого восстания и впоследствии не заселялось, — сказал Равив. — Эта монета также является первым доказательством того, что Акрабатта, самый северный из районов Иудеи в римский период, контролировался Бар-Кохбой».

Там же, где была обнаружена монета из Хирбат-Джибит, найдены ритуальные ванны (миквы), сосуды из мелового камня и погребальные пещеры. Все они принадлежали еврейскому поселению, которое, по словам археологов, существовало на этом месте до восстания, произошедшего примерно 70 лет спустя.

Хирбат-Джибит и Вади-Рашаш расположены примерно в 30 километрах к северо-востоку от Иерусалима.