 

 
«  
  »

Редкие 2000-летние монеты с надписью «Свободу Сиону и Иерусалиму» обнаружены в Шомроне

2000-летние монеты с надписью «Свободу Сиону и Иерусалиму» обнаружены на Западном берегу

 

Две редчайшие монеты, датируемые эпохой еврейских восстаний против римлян, были недавно обнаружены израильскими археологами в округе Биньямин в Шомроне.

Первая монета была обнаружена в археологическом раскопе Хирбат-Джибит, к югу от города Дума. По словам исследователей из Бар-Иланского университета, она относится к периоду первой иудейско-римской войны, сообщает Times of Israel.

Монета из Хирбат-Джибит была отчеканена примерно в 67-68 годах н. э., по словам доктора Двира Равива, который руководил исследованием. На одной стороне изображен виноградный лист и нанесена надпись на иврите «Херут Сион» («Свобода Сиону»). Другая сторона украшена амфорой и надписью «Второй год».unnamed-2-640x400.jpg

Общий вид на Хирбат-Джибит

Всего в километре к северу, в пещере Вади-Рашаш, была найдена вторая монета, датируемая восстанием Бар-Кохбы, последней крупной войной между евреями и римлянами.

Согласно Равиву, вторая монета была отчеканена около 134-135 гг. н. э., и на ней изображена пальмовая ветвь, возможно, лулав — одно из ритуальных растений, используемых во время еврейского праздника Суккот, — и венок, окруженный надписью «Ле-Херут Йерушалаим» (За свободу Иерусалима).

Другая сторона монеты из Вади-Рашаш украшена музыкальным инструментом, вероятно, лирой, а также надписью «Шимон» — именем лидера повстанцев Шимона Бен-Косибы, более известного как Бар-Кохба.

Также были обнаружены керамические осколки, которые были принесены в пещеру еврейскими беженцами и повстанцами во время восстания.

Dvir_Raviv3-300x480.jpg

Двир Равив

«Монета Бар-Кохбы из Вади-Рашаша указывает на присутствие еврейского населения в регионе до 134/5 н. э., хотя ранее считалось, что еврейское поселение в высокогорье к северу от Иерусалима было разрушено во время Великого восстания и впоследствии не заселялось, — сказал Равив. — Эта монета также является первым доказательством того, что Акрабатта, самый северный из районов Иудеи в римский период, контролировался Бар-Кохбой».

Там же, где была обнаружена монета из Хирбат-Джибит, найдены ритуальные ванны (миквы), сосуды из мелового камня и погребальные пещеры. Все они принадлежали еврейскому поселению, которое, по словам археологов, существовало на этом месте до восстания, произошедшего примерно 70 лет спустя.

Хирбат-Джибит и Вади-Рашаш расположены примерно в 30 километрах к северо-востоку от Иерусалима.

24 июля, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  