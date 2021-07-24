Бывший диетолог раскрыла интимную тайну Кейт Миддлтон

Бывший диетолог герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Дженнифер Хэнуэй раскрыла интимную тайну супруги принца Уильяма. Весь мир знает Миддлтон как икону стиля и человека, который тщательно следит за внешностью. Несмотря на постоянные перелеты и высокий график, Кейт всегда выглядит восхитительно.

Аудитория долгое время терялась в догадках, каков секрет многодетной Кейт. На днях Хэнэуэй решила раскрыть его, чем немало обрадовала поклонников знаменитости. Оказалось, что в основе всего лежит правильное питание Миддлтон. Диетолог акцентировала, что женщинам просто необходимо уделять питанию повышенное внимание. Со своей стороны Хэнэуэй посоветовала женщинам принимать коллаген для сияния кожи как у герцогини, сообщает Hello.

Кроме прочего, Дженнифер назвала залогом успеха и активные занятия спортом. Кроме прочего, Кейт уделяет большое внимание своему завтраку. Он непременно должен быть питательным и богатым полезными веществами. Свой день Кейт Миддлтон начинает с особого коктейля из разных видов салата с матчей, водорослями и черникой.

Источник фото: Legion-media