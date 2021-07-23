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В Токио официально открыли Олимпийские игры

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Император Японии Нарухито объявил XXXII летние Олимпийские игры в Токио официально открытыми. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После выступления Нарухито шесть спортсменов, помогавших бороться с пандемией коронавируса, вынесли олимпийский флаг на Национальный стадион.

Церемония открытия стартовала в 14:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 14:30. Первыми на стадион по традиции вышли члены сборной Греции, затем команды-участницы появлялись на арене в алфавитном порядке. Замыкали шествие хозяева Игр — японцы, перед ними прошли представители стран-хозяек двух следующих Олимпиад — французы (Париж-2024) и американцы (Лос-Анджелес-2028).

23 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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