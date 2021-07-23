В Индийском океане обнаружен гигантский подводный вулкан

Вулкан находится на глубине более 3 км ниже уровня моря примерно в 280 км к юго-востоку от острова Рождества. Анализируя изображения, сделанные устройством, ученые обратили внимание на гигантскую овальную кальдеру размером 6,2 на 4,8 км. Котловина была окружена «обручем» из пород. В центре располагался конусообразный пик высотой 300 метров. Особенности рельефа напомнили геологам зрачок. Необычная форма вулкана вдохновила ученых назвать его «Око Саурона». Это символ, используемый орками и другими слугами Мордора на их вооружении и броне в произведении Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

К югу от «Ока Саурона» команда также обнаружила еще две подводные горы. Они дали им названия, связанные со вселенной «Властелина колец». Например, менее высокая гора южнее «Ока Саурона», покрытая вулканическими конусами, стала «Темной крепостью» (Барад-дур), а большое возвышение с плоской вершиной получило название «Пепельные горы» (Эред Литуи).

3D изображения предоставлены CSIRO / MNF, GSM

Ученые поясняют, что все эти три обнаруженных объекта являются частью группы подводных гор Карма, возраст которых, по оценкам геологов, составляет не менее 100 миллионов лет.