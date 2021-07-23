 

 
«  
  »

Раскрыта главная загадка галактики Сомбреро

Ученые Института астрофизики Андалусии провели подробные наблюдения за загадочным приливным потоком вокруг галактики Сомбреро, чья морфология до сих пор окончательно не объяснена. Согласно результатам моделирования, он образовался в результате слияния с другой галактикой. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Галактика Сомбреро (М104) находится на расстоянии примерно 30 миллионов световых лет от Земли. Она является частью Местного сверхскопления, представляющего собой группу галактик, которая включает скопление Девы и Местную группу, содержащую Млечный Путь. М104 имеет спиральные рукава и очень большую яркую центральную выпуклость, что является характерными особенностями как спиральных, так и эллиптических галактик.

Наблюдения, проведенные телескопом Хаббл в 2020 году, показали, что гало, обширная и слабая область, окружающая галактику Сомбреро, содержит множество звезд, богатых элементами тяжелее водорода и гелия. Такие звезды обычно содержатся в диске галактик, но не в гало. Астрономы объясняли эту необычную особенность тем, что М104, которая представляла собой эллиптическую галактику, столкнулась с массивной галактикой и «омолодилась» большим количеством газа и пыли.

Однако новое исследование не подтвердило эту гипотезу. Моделирование раскрыло, что приливной поток, окружающий диск галактики, на самом деле образовался в течение трех последних миллиардов лет в результате поглощения спутниковой карликовой галактики.

23 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  