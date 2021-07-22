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Вера Брежнева удивила поклонников новым образом для фильма

Вера Брежнева удивила поклонников новым образом для фильма

Популярная украинская певица Вера Брежнева, живущая в России, позировала в образе своей героини из нового фильма «Бендер. Золото империи» и шокировала фанатов новым образом.

Оказывается, артистка скрыла свои белокурые локоны под париком и превратилась в темноволосую разбойницу. Эффектным снимком она поделилась в Instastories.

На сделанном в зеркале селфи Брежнева позировала в белой рубашке и корсете.

«Нашла фоточку с проб грима. Форму утвердили там, но к съемкам сделали его более рыжим», — написала певица.

22 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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