Вера Брежнева удивила поклонников новым образом для фильма

Популярная украинская певица Вера Брежнева, живущая в России, позировала в образе своей героини из нового фильма «Бендер. Золото империи» и шокировала фанатов новым образом.

Оказывается, артистка скрыла свои белокурые локоны под париком и превратилась в темноволосую разбойницу. Эффектным снимком она поделилась в Instastories.

На сделанном в зеркале селфи Брежнева позировала в белой рубашке и корсете.

«Нашла фоточку с проб грима. Форму утвердили там, но к съемкам сделали его более рыжим», — написала певица.