 

 
«  
  »

Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта

В Эстонии паром, на борту которого находилась президент страны Керсти Кальюлайд, врезался в портовый причал, передает Лента.ру.

По информации СМИ, паром направлялся из порта Виртсу Пярнуского уезда на остров Сааремаа. Он должен был сделать остановку в Куйвасту на острове Муху, но во время швартовки протаранил причал. В результате и причал, и судно получили повреждения.

По словам советника президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ, никто из пассажиров не пострадал. Автомашина Кальюлайд получила незначительные повреждения.

Причины столкновения выясняются.

22 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  