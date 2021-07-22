Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта

В Эстонии паром, на борту которого находилась президент страны Керсти Кальюлайд, врезался в портовый причал, передает Лента.ру.

По информации СМИ, паром направлялся из порта Виртсу Пярнуского уезда на остров Сааремаа. Он должен был сделать остановку в Куйвасту на острове Муху, но во время швартовки протаранил причал. В результате и причал, и судно получили повреждения.

По словам советника президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ, никто из пассажиров не пострадал. Автомашина Кальюлайд получила незначительные повреждения.

Причины столкновения выясняются.