Меган Фокс рассказала о своем жестком алкоголизме

35-летняя Меган Фокс призналась, что под воздействием алкоголя вела себя агрессивно, поэтому уже 12 лет его не употребляет. В частности, она вспомнила случай, когда наговорила лишнего во время интервью на премии «Золотой глобус» в 2009 году.

На «Золотом глобусе» всегда ставят на стол гигантские бутылки шампанского. Я была так увлечена беседой, что не заметила, как выпила несколько бокалов. Тогда я была настроена агрессивно, сказала много ужасного. Я не должна была это говорить на красной дорожке,

— рассказала Меган в подкасте WWW (WhoWhatWear).

У меня было много неприятностей из-за того, что я тогда сказала,

— поделилась актриса, которая не раз упоминала, как ошибки прошлого негативно сказывались на ее карьере.

На церемонии вручения премии «Золотой глобус» Меган Фокс сидела за одним столиком с Блейк Лайвли и участниками группы Jonas Brothers. Когда ведущая E! News Джулиана Ранчич стала задавать вопросы, Меган уже была изрядно пьяна. Фокс умудрилась сравнить себя с актером Аланом Альдой, сказать, что у Сальмы Хайек «самая потрясающая грудь», и пошутить над тем, что она морила себя голодом «в течение месяца», чтобы получить свою талию в 22 дюйма.

Я почти уверена, что я двойник Алана Альды. Я транс. Я мужчина,

— сказала актриса после того, как Ранчич назвала ее «одной из самых горячих женщин в шоу-бизнесе».

Меган Фокс на церемонии вручения премии «Золотой глобус — 2009»

Я так болезненно не уверена в себе. Меня вот-вот вырвет. Я так смущена и напугана, что нахожусь здесь,

— поделилась Меган, откровенничая под воздействием алкоголя.

Успела она и обсудить своего экс-супруга. На вопрос журналистки, почему Брайан Остин Грин не сопровождает ее на «Золотом глобусе», Меган ответила:

Он не хочет здесь находиться, не хочет меня сопровождать. Он мужчина с большим эго. Я думаю, что он работает сейчас, а происходящее здесь его вообще не волнует.

С тех пор, как сообщила сама Фокс, она больше не пьет алкоголь.