Израиль и Япония будут сотрудничать в освоении Луны



Впервые в истории Луна станет опытно-производственной площадкой. Израильтяне и японцы будут производить тут кислород и выплавлять металлы. Миссия на Луну отправится с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

В посольстве Японии в Израиле подписано первое в своем роде израильско-японское соглашение о технологическом сотрудничестве в ходе космической миссии на Луну. Согласно этому соглашению, израильская компания «Гелиос» при поддержке Национального космического агентства и японской компании ispace проведет первые в истории технологические эксперименты по производству кислорода и металлов из лунной пыли. Впервые в истории на Луне будет наложено научно-промышленное предприятие.

В церемонии подписания соглашения приняли участи Мидзусима Коичи — посол Японии в Израиле, Ави Бласбергер — глава Национального космического агентства Израиля в министерстве инноваций, науки и технологий, Джонатан Гейфман — генеральный директор «Гелиос» и Такаши Хакамада — генеральный директор ispace.

Кислород является одним из наиболее не только важных, но и весомых компонентов космического полета. На его долю приходится до 70% веса ракеты при запуске. При полете на Луну космический корабль расходует сотни тонн кислорода для работы своих двигателей, не считая кислорода, жизненно необходимого для астронавтов.

Около 40% массы поверхностного слоя Луны состоит из кислорода, который с помощью технологи, разработанной в Израиле компанией «Гелиос», можно извлечь на месте, без необходимости вести его с Земли.

По словам Йонатана Гейфмана, основателя и гендиректора «Гелиос», возможность независимого производства кислорода на Луне — ключ к созданию инфраструктуры на Луне и к выполнению длительных и сложных космических миссий при одновременном снижении зависимости от доставки сырья с Земли.

По его словам, стоимость запуска космических кораблей с Земли на Луну и другие планеты огромна и исчисляется миллионами долларов за килограмм. Сотрудничество израильской и японской компаний позволит совершить технологический прорыв и впервые обкатать технологию добычи необходимых ресурсов на Луне.

Согласно заключенному соглашению, «Гелиос» примет участие в программах второго и третьего полетов ispace к Луне, которые, как ожидается, состоятся в конце 2023-го и в середине 2024 года. На Луне израильская компания запустит систему плавки песка и электролиза, который разлагает минералы и оксиды, из которых он состоит, на кислород и металлы. Главная цель — производство кислорода, а побочный продукт, металлы, станут первой в истории продукцией, произведенной на поверхности Луны.

По словам Такеши Хакамады, основателя и генерального директора ispace, производство сырья на Луне даст толчок освоению космического пространства. «Мы горды возможностью сотрудничать с «Гелиос», разработавшей революционную технологию для добычи в космосе необходимых человечеству ресурсов», — заявил Хакамада.

ispace, работающая в Японии, Европе и США, как ожидается, запустит первую миссию на Луну уже в следующем году в сотрудничестве с компаниями и организациями из Японии, Канады и Арабских Эмиратов. Космический корабль уже строится в Германии. Запуск будет произведен из США на ракете SpaceX Falcon 9 Илона Маска.