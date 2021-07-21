Драма Педро Альмадовара с Пенелопой Крус откроет Венецианский кинофестиваль

Педро Альмодовар возвращается на Венецианский кинофестиваль. Его новая драма «Параллельные матери» станет фильмом открытия 78-го киносмотра. Главные роли в картине сыграли муза режиссёра Пенелопа Крус и Милена Смит.

«Моё становление как режиссёра случилось в Венеции в 1983 году, — говорит постановщик. —Тридцать восемь лет спустя меня позвали открывать фестиваль. Я не могу объяснить радость и честь, а также как много для меня это означает, не впадая при этом в самодовольство. Я очень благодарен фестивалю за признание и надеюсь его оправдать».

Сюжет развернётся вокруг двух одиноких матерей разных возрастов, которые оказываются в одной палате родильного дома.

Напомним, что впервые Альмодовар попал на Мостру с фильмом «Нескромное обаяние порока», а в прошлом году показал там ленту с Тильдой Суинтон «Человеческий голос».

Сам киносмотр пройдёт с 1 по 11 сентября.