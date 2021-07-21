Безос опубликовал снятое во время полета в космос видео

Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос опубликовал в своем Instagram видео, на котором он вместе с командой корабля New Shepard находится в космосе.

С ним, напомним, летели его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен.

Астронавты в невесомости делали сальто, ловили ртом конфеты Skittles и делились эмоциями от полета. Также братья Безосы передали привет своей матери.

Напомним, что полет продолжался 10 минут 28 секунд, капсула достигла высоты в 107 километров, преодолев «линию Кармана» — высоту в 100 километров над уровнем моря, которая условно считается границей космоса.

Как уточнили представители Blue Origin, на 2021 год запланированы еще два полета New Shepard.

11 июля суборбитальный полет совершил миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его ракетоплан с тремя астронавтами и двумя пилотами на борту поднялся на высоту около 89 километров.