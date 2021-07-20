ВВС Израиля атаковали Сирию, север Израиля обстреляли из Ливана

Беспокойная ночь на северной границе — по Израилю было выпущено две ракеты с ливанской территории. Одна перехвачена «Железным куполом», вторая упала на открытой местности.

Ранее вечером сирийские СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля на объекты возле Алеппо на северо-западе Сирии. Сирия сообщает, что ракеты предназначались оборонному заводу на окраине города, но все были перехвачены. По другим данным — ракеты были перехвачены не все и в настоящий момент военные изучают нанесенный ущерб.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что удары были нанесены по целям в районе Джбейль аль-Уаха, где находятся научно-исследовательский центр и оборонные заводы режима Башара Асада, а также иранская база и склады оружия. Судя по сообщению SOHR, именно склады иранского оружия были целью израильской атаки. Сведений о жертвах нет.

Через несколько часов сирена воздушной тревоги была активирована на севере Израиля, с ливанской стороны были выпущены две ракеты. Жители Шломи сообщили, что слышали взрывы. В ответ ЦАХАЛ обстрелял территорию Ливана артиллерийскими снарядами.

Служба Тыла не дает никаких особых указаний жителям поселков возле границы.

https://news.israelinfo.co.il/events/96266