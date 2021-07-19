В ОАЭ в 50-градусную жару искусственно вызвали проливные дожди и затопили пустыню

Аравийский полуостров — один из самых засушливых регионов планеты. Но вскоре все может измениться. 14 июля в нескольких районах Объединенных Арабских Эмиратов прошли проливные дожди, которые были вызваны искусственно с использованием новых технологий.

Летом в ОАЭ дождей практически не бывает. А термометры показывают почти 50 градусов по Цельсию. К примеру, в Катаре прошлой зимой и весной дважды наблюдался лишь слабый дождь. И больше осадков не было.

Власти Эмиратов решили вложиться в работу ученых, которые разрабатывают технологии по увеличению объемов осадков. И уже есть первые результаты. В Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат среди бела дня при жаре в почти 50 градусов на землю обрушился проливной дождь.

Бюро прогнозов погоды Катара посоветовало жителям запасаться таким непривычным в этих краях аксессуаром как зонтик — с будущей субботы до середины следующей недели в регионе возможны дожди. Это связано с тестированием новых способов искусственного вызова осадков.

Ученые начали активно использовать дроны, которые способны вызывать дожди с помощью электрических разрядов без использования химических соединений, которыми раньше «засеивали» растущие тучи. Испытаниями занимается дубайская академия SANAD совместно с учеными британского университета Рединга.