Еврейские коммандос Черчилля – реальные прототипы героев фильма «Бесславные ублюдки»



Секретные группы «еврейских спецназовцев», действительно, сражались с нацистами в их тылу во время Второй мировой войны. Могли ли они стать прототипами героев знаменитого фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»?



В мае 1944 года, за три недели до «Дня Д» – высадки союзнических войск в Нормандии – лейтенант Джордж Лейн тайно осуществлял разведку на побережье, но был схвачен немецкими военными, рассказывает Times. Лейн думал, что его жизни пришел конец, ведь Гитлер приказал казнить всех пленных. Но его захотел лично допросить фельдмаршал Эрвин Роммель, командующий нацистскими силами в Нормандии. Он спросил, когда прилетит Монтгомери. Лейн сказал: «Я думаю, ты с ним скоро встретишься».

На самом деле его звали не Джордж Лейн. Он был немецкоговорящим евреем родом из Венгрии по имени Лани Гиорги, членом «отряда X» – одного из самых засекреченных подразделений британской армии. Много позднее американский историк Лея Гаррет написала об этом отряде книгу: «Отряд Х: тайные еврейские коммандос, которые помогли победить нацистов».

Создание «Отряда Х» с энтузиазмом поддержал Уинстон Черчилль. Отряд был частью «Коммандо-10» – британского спецподразделения, действовавшего в 1942-45 гг. В него собрали беженцев из Франции, Норвегии и Нидерландов. Обычно это были немцы или австрийцы, бежавшие от преследований нацистского режима и готовые ему противостоять, но также и евреи из разных стран Европы.

Лея Гаррет фокусируется на бурном опыте трех добровольцев этого подразделения. Один из них – Клаус Ашер, который в 15-летнем возрасте был задержан нацистами, попал в Дахау, но бежал на «киндертранспорте».

К 1942 году, когда «Коммандо-10» было сформировано, Ашер и другие были полны ярости, которую хотели выплеснуть. Это их желание вполне совпадало с желаниями Уинстона Черчилля, мечтавшего о подразделении, которое наводило бы ужас на немцев. Так они трансформировались в элитных коммандос, а знание ими немецкого языка позволило бросить их на выполнение самых сложных разведывательных задач.

Первым делом они избавились от реальных имен, и так Клаус Ашер превратился в Колина Ансона. Они тренировались на побережье Уэльса в Абердови.

А Лани Гиорги («Джордж Лейн») был женат на Мирьям Ротшильд. Многие из изгнанников принадлежали к интеллигенции, были молодыми юристами или инженерами, но стали настоящими «зелеными беретами». Однако они не воевали группами, а в индивидуальном порядке были прикреплены к другим формированиям – в отличие от того, что показано в фильме «Бесславные ублюдки».

«Лейн» выжил после допроса Роммеля, судьбы других была более мрачной. Даже те из коммандос, которые родились в Германии и вернулись на родину после ее освобождения от гитлеровцев, должны были воссоздавать свою жизнь из руин. Дома их были превращены в здания гестапо, семьи уничтожены или сосланы в трудовые лагеря.

И более того: несмотря на то, что члены «Отряда Х» сражались за Британию, когда они обратились за британским гражданством после войны, власти сделали все возможное, чтобы не дать им его получить.

«Детали», по материалу Times.