«Саудиты кипят от гнева»: Цены на нефть упали рекордно с марта на фоне раскола в ОПЕК

Рынок нефти завершил в минусе вторую неделю подряд на фоне нарастающего раскола между ближневосточными странами ОПЕК, которые с начала июля не могут договориться об объемах добычи.Худшее с мая падение — на 3,2% за неделю — опустило цену Brent до 73,14 доллара за баррель. За две недели котировки просели на 3,9%, чего рынок не видел с марта.

Стоимость американского сорта WTI упала до минимума за месяц — 71,46 доллара за баррель, а недельное падение — на 4,15% — стало крупнейшим за последние четыре месяца.

Попытки стран ОПЕК прийти к компромиссу после провальных переговоров две недели назад закончились новыми распрями, когда вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами больше нефти захотел качать Ирак — второй по объемам член картеля. ОАЭ, напомним, заблокировали продление соглашения ОПЕК+ , потребовав увеличения своей квоты на 600 тысяч баррелей в день. Саудовская Аравия предложила компромисс — 450 тысяч с мая 2022 года, но получила «письмо счастья» из Багдада, который также выразил желание повернуть краны.

С трудом склеенный в 2016 году альянс ОПЕК+ снова затрещал по швам. Возник риск, что и другие страны попросят увеличения своих квот, говорит глава исследований нефти и газа в Fitch Джозеф Гатдула.

Демарш Эмиратов, прежде лояльных нефтяной политике ОПЕК, привел в ярость саудовское руководство, которое сейчас «кипит от гнева», рассказал TRTWorld ближневосточный источник, близкий к саудовской разведке.

По его словам, спор в ОПЕК — лишь верхушка айсберга нарастающего конфликта между Эр-Риядом и ОАЭ, который начался с войны в Йемене.

Саудиты недовольны нарастающими региональными амбициями шейха Мохаммеда бен Заида, а также тем фактом, что под контролем ОАЭ в результате йеменской операции оказался ключевой Баб-эль-мандебский пролив, через который ежедневно в США и Европу транспортируется около 4,8 млн баррелей углеводородов.

Под давлением саудитов были заблокированы поставки оружия ОАЭ из Италии, после чего ситуация между странами «значительно ухудшилась», а в отместку за раздор на нефтяных переговорах Эр-Рияд запретил своим гражданам въезд в ОАЭ, говорит дипломат.

Министры ближневосточных петрократий снова решают, сплотиться или вместе утонуть, инвесторы «предпочитают не рисковать», отмечает старший трейдер Phillips Futures Автар Санду.

С начала ноября нефть подорожала вдвое, и спекулянты засобирались на выход. «Цены в любом случае перекуплены, и некоторые предпочитают забрать деньги, пока не появится ясность по сделке», — рассказывает Санду.

Страхи из-за распространения «Дельта»-штамма коронавируса также способствуют слабости цен, отмечает Тарик Захир, управляющий партнер Tyche Capital Advisors.

Число случаев Covid-19 снова растет в США, а это «может ударить по спросу на нефть в ближайшие дни и недели в частях страны, где уровень вакцинации низкий», поясняет он.