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Дуэйн Джонсон отметил окончание съемок «Черного Адама» раздачей денег

Дуэйн Джонсон отметил окончание съемок "Черного Адама" раздачей денег

Актер сообщил на своей странице в Инстаграме об окончании съемочного процесса долгожданного дисишного блокбастера «Черный Адам».

Джонсон, естественно, поблагодарил съемочную группу и отметил, что это были самые тяжелые съемки за всю его карьеру, потребовавшие много как физических, так и умственных сил. Также Скала назвал «Черного Адама» самым запоминающимся проектом в его фильмографии.

Немногим ранее актер рассказал, что для съемок картины студия Warner использует самые-самые передовые технологии, в частности высокоскоростные камеры, способные снимать с частотой 960 кадров в секунду.

Окончание съемок Джонсон отметил своеобразной лотереей: актер вытаскивал бумажки с именами членов съемочной команды и раздавал счастливчикам наличные из собственного кармана…

Релиз «Черного Адама» запланирован на июль 2022 года.

18 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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