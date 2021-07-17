Попугаи в Бразилии едят кирпичи и разрушают дома, но пока непонятно, зачем

В Бразилии есть несколько зданий, которые регулярно объедают стаи попугаев. Ученые до сих пор точно не могут объяснить поведение птиц, но предполагают, что всему виной микроэлементы в кирпичах.



Эти попугаи облюбовали кирпичное здание и периодически клюют кирпичи. Зачем они это делают? Возможно, дело в микроэлементах.

В царстве животных есть птицы, которые добывают еду, «выдалбливая» твердые материалы. Самый простой пример — дятлы, которые своим клювом пробивают кору дерева в поисках еды. Некоторые птицы грызут орехи. Все это, несомненно, ради еды.

Попугаи тоже не прочь полакомиться, на первый взгляд, несъедобными материалами. Домашние попугаи нередко едят обои, пенопласт, части книг и картин, а также потолочные плитки. Считается, что основная причина такого поведения — нехватка микроэлементов в организме птицы. Из-за этого животное начинает искать, где бы достать нужные вещества и начинает пробовать на вкус все подряд.

Бразильские попугаи, изображенные на фото, относятся к виду белоглазая аратинга (Aratinga leucophthalmus). Его представители живут в Южной Америке и живут парами или небольшими стаями от 10 до 20 птиц, питаясь семенами, орехами и плодами. Иногда эти попугаи, согласно ученым, питаются растениями, которые могут содержать токсичные для их организма соединения.

Одна из теорий, объясняющая, почему попугаи объедают кирпичные здания, гласит, что в материале кирпичей содержатся микроэлементы, помогающие птицам очистить организм от токсинов. Есть и другая, более простая теория. Согласно ей, попугаи вовсе не едят кирпичи, а просто цепляются за них когтями и отдыхают. Какая из них верна, пока неясно — для этого нужно провести больше исследований или хотя бы наблюдений.