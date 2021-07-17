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Полностью роботизированная фабрика Xiaomi будет производить до 10 млн смартфонов в год

Один из лидеров мировой индустрии, производящей смартфоны, компания Xiaomi объявила 14 июля о начале строительства в районе Чанпин в Пекине фабрики Xiaomi Smart Factory Phase II. Производство на заводе будет полностью роботизировано, человеческий фактор будет сведен к минимуму, что обеспечит рост производительности при высоком качестве смартфонов.

Производственные мощности Smart Factory Phase II позволят компании выпускать до 10 млн смартфонов в год. Это значит, что каждые три секунды с конвейера завода будет выходить новенький смартфон. При этом производство будет осуществляться круглосуточно, без выходных.

Завод Smart Factory Phase II будет занимать площадь 58 300 квадратных метров и получит второе поколение интеллектуальной производственной линии смартфонов с автоматической системой тестирования плат, сборкой, полным тестированием смартфона и упаковкой готовой продукции. Общая стоимость завода составит около 9,3 млрд долларов.

Первая базовая фабрика Smart Factory Phase I, расположенная в районе Ичжуан в Пекине, производит до одного миллиона смартфонов в год и предназначена для проведения НИОКР. Этот завод получил неофициальное название «Фабрика черного света» и был запущен в работу в августе прошлого года. Новая фабрика Smart Factory Phase II рассчитана на массовое производство серийных смартфонов, и ее запуск намечен на конец 2023 года.

17 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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