Полностью роботизированная фабрика Xiaomi будет производить до 10 млн смартфонов в год

Один из лидеров мировой индустрии, производящей смартфоны, компания Xiaomi объявила 14 июля о начале строительства в районе Чанпин в Пекине фабрики Xiaomi Smart Factory Phase II. Производство на заводе будет полностью роботизировано, человеческий фактор будет сведен к минимуму, что обеспечит рост производительности при высоком качестве смартфонов.

Производственные мощности Smart Factory Phase II позволят компании выпускать до 10 млн смартфонов в год. Это значит, что каждые три секунды с конвейера завода будет выходить новенький смартфон. При этом производство будет осуществляться круглосуточно, без выходных.