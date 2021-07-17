Антонио Бандерас сыграет в «Индиане Джонсе 5»

Еще одно внушительное пополнение произошло в актерском составе фильма «Индиана Джонс 5». К нему присоединился Антонио Бандерас. Как и в случае с другими известными артистами, роль, которую ему предстоит сыграть, пока не называется.

Напомним, что производство пятого фильма об археологе и искателе древних артефактов стартовало на студии Pinewood Studios недалеко от Лондона. Этому предшествовал весьма длительный процесс подготовки, берущий начало еще в 2008 году, когда после выхода «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа» впервые появились сообщения о том, что Джордж Лукас и Стивен Спилберг стремятся снять следующую серию. В 2016 году компания Disney объявила, что фильм выйдет в 2019 году, а Спилберг вернется в качестве режиссера, но без активного участия Лукаса.

Дэвид Кепп первоначально был прикреплен к проекту в качестве сценариста; затем Джонатан Касдан занял его место; потом его сменил Дэн Фогельман; а затем Кепп снова подключился к работе. В феврале 2020 года стало известно, что Спилберг уходит с поста режиссера ленты, но останется исполнительным продюсером, а Джеймс Мэнголд займет место за камерой. Релиз должен состояться летом 2022 года.