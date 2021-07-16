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Евросоюз предупредил, что может не признать итоги выборов в Госдуму РФ

Евросоюз не намерен признавать итоги выборов в российскую Госдуму, если выявит в голосовании нарушения международного права.

Как сообщается в пресс-релизе комитета Европарламента по международным отношениям, ЕС должен разделять «российский народ» и режим президента Владимира Путина. Правительство РФ в тексте названо «стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент в окружении олигархов». Однако у России «может быть и демократическое будущее».

Брюссель рекомендует членам ЕС укреплять связи с США и странами, граничащими с Россией. Продвижение в них демократических ценностей «поспособствует внедрению демократии в РФ», считают европарламентарии. Также они призывают Европу отказаться от «грязных денег» российских олигархов.

16 июля, 2021 | Category: Новости, Россия
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