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Новым «Стартреком» займется режиссер из вселенной Marvel

Новым "Стартреком" займется режиссер из вселенной Marvel

Студия Paramount утвердила режиссера в проект, который продолжит и одновременно перезапустит фантастико-приключенческую франшизу «Стартрек» (он же «Звездный путь»).

Постановкой пока что безымянного фильма займется Мэтт Шекман, на счету которого популярный комедийный сериал «В Филадельфии всегда солнечно», а также марвеловский сериал «ВандаВижен», который на днях удостоился 23 номинаций на телевизионную премию «Эмми».

Сценарий напишут Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет. Причем последняя также является частью киновселенной Marvel: она работала над текстом «Капитана Марвел». Джей Джей Абрамс останется продюсером франшизы.

Напомним, последний на сегодняшний день полнометражный «Стартрек» вышел в 2016 году. Он назывался «Стартрек: Бесконечность». Пока неизвестно, в каком направлении будет двигаться перезапуск и вернутся ли к своим ролям Крис Пайн и ко.

15 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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