Разработан пластырь, который вырабатывает электричество из пота

Ранее инженеры уже создавали подобные биотопливные элементы, работающие от человеческого пота, например, рубашку. Но все они требовали интенсивной активности, поэтому человек больше энергии тратил, чем получал.

Поэтому инженеры нашли участок тела, который чаще всего потеет даже без физической активности, это кончики пальцев. Они выделяют в 100–1000 раз больше пота, чем любая другая часть тела. Люди не замечают этого, потому что пот с кончиков пальцев быстро испаряется.

Но с помощью биотопливного «пластыря» из него за 10 часов сна можно получить достаточно энергии, чтобы питать смарт-часы в течение суток.

В тонкой гибкой полоске, которую можно наматывать на кончик пальца как пластырь, прокладка электродов из углеродной пены поглощает пот и преобразует его в электрическую энергию.

В электродах носимого устройства есть ферменты, которые запускают химические реакции между молекулами лактата и кислорода в поте для выработки электричества. Также энергия активно вырабатывается, когда человек печатает на клавиатуре или играет на пианино, это происходит благодаря пьезоматериалу, который вырабатывает электричество из давления.