Для очистки подходит уголь

В современных городах есть большая проблема с чистотой воды в водопроводах. Системы очистки городских водоканалов требуют модернизации, обновления требуют водопроводные сети. В таких условиях особо актуальна очистка воды в домашних условиях.

Технические разработки по этому вопросу разнообразны. Одним из способов очищения водопроводной воды стала установка фильтров. Особое место среди них занимают угольные фильтры для очистки воды.

Такие фильтры могут выполнять свою функцию дома (в квартире, в доме, на даче), в офисе, на предприятии.

Особенности применения угольных фильтров

Вода, имеющая неприятный запах, вкус, различные примеси после фильтрации приобретает вполне хорошие показатели.

Угольный фильтр очищает от хлора, органических и синтетических примесей, отдельных бактерий.

Фильтр – это устройство, где основным очистителем выступает каменный активированный или древесный органический уголь.

В зависимости от того, какие показатели воды определили посредством анализа, нужно выбрать марку фильтра. В разных марках может использоваться уголь антрацитовый, битуминозный, кокосовый активированный, отмытый и так далее.

Что же собой представляет устройство, фильтрующее воду?

Современные угольные фильтры бывают картриджные (магистральные) и фильтры с засыпной системой. Уголь, естественно, используется и в тех, и в других, но по-разному.

Картриджные монтируются в водопровод, имеют вид колбы со сменным картриджем. Вода подаётся в колбу, проходя через неё, очищается и возвращается в трубу. В этих картриджах используется кокосовый уголь.

Картриджные фильтры подойдут для центрального водопровода.

Засыпные системы чаще используют при закачивании воды со скважин. Особенно, если у воды есть запах сероводорода.

Такой фильтр представляет собой баллон с засыпанными в него гранулами угля. Проходя через баллон, вода очищается от грязи, вредных соединений и, конечно же, запаха сероводорода или хлора (при установке на центральный водопровод).

Такая установка долгосрочная, так как имеет систему очистки угля путём обратной подачи воды, то есть промывки.

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