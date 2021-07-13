Украина надеется получить гарантии энергетической безопасности после встречи Байдена и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский возлагает надежды на США и Германию в стремлении получить «гарантии энергетической безопасности» для Украины на фоне опасений, связанных с «Северным потоком-2».

Канцлер Германии Ангела Меркель, отправляющаяся на этой неделе в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом, заявила в понедельник, что Германия и Евросоюз гарантируют Украине статус страны-посредника в транспортировке российского газа и после того, как трубопровод будет введен в действие.

В Вашингтоне опасаются, что Россия станет использовать «Северный поток-2» в качестве рычага, чтобы ослабить страны ЕС, увеличивая их зависимость от Москвы.

«Госпожа Меркель… будет в США, со всей информацией. Это очень важно. После этой встречи (встречи между президентом Байденом и Ангелой Меркель) мы получим их предложения по гарантиям безопасности для Украины», – сказал Зеленский, беседуя с журналистами в Киеве.

Напомним, что Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым в 2014 году.

Усилия по прекращению конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной Украине зашли в тупик, несмотря на решения о прекращении огня и мирные соглашения.

Зеленский отметил, что в случае потери двух миллиардов долларов в год, получаемых ежегодно благодаря транзиту газа, Украина столкнется со многими проблемами, включая снабжение топливом 41 миллиона человек.