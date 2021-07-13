Ученые выяснили, что кофе препятствует заражению ковидом

Еще аргумент в пользу ежедневной чашки озвучили ученые американского Северо-Западного университета. Как передает Фармапедия, исследователи утверждают, что употребление даже одной чашки этого бодрящего напитка в день может снизить

вероятность заражения коронавирусом.

В частности, ученые пришли к выводу, что люди, которые выпивают одну или больше чашек кофе в день, на 10% реже заражаются коронавирусом по сравнению с теми, кто вообще не употребляет кофе.

Они объясняют это тем, что употребление кофе взаимосвязано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли — альфа, которые могут вызывать тяжелое течением COVID-19. «В совокупности эффект кофе как средства стимулирования иммунитета правдоподобен и заслуживает дальнейшего изучения», — уверены исследователи.

Кроме того, они заметили, что у тех пожилых людей, кто пьет кофе, ниже риск развития пневмонии.