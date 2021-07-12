Финские власти депортировали сомалийца,который никогда не был в Сомали

Решение Миграционной службы Финляндии по депортации в Сомали мужчины, который родился и всю жизнь прожил в Финляндии, утвердил Верховный суд страны, сообщает 8 июля финская газета Helsingin Sanomat.

28-летний гражданин Сомали родился на территории Финляндии и получил в четырехлетнем возрасте постоянный вид на жительство в стране. В качестве родного языка у него в документах указан сомалийский язык, но, по его утверждению, он никогда не был в Сомали.

В августе 2017 года полиция предложила его депортировать в страну гражданства, Сомали, в связи с криминальным поведением и опасностью для общества. Миграционная служба Финляндии приняла решение выслать мужчину и наложила трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Еще до совершеннолетия мужчина был приговорен к испытательному сроку за 11 ограблений. В период с 2010 по 2017 год в отношении него было вынесено в общей сложности десять приговоров, максимальный срок по которым составил полтора года. Среди совершенных преступлений были грабежи, нападения, угрозы, мошенничество с платежными средствами и вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах.

В связи с продолжающимися преступлениями полиция предложила депортировать гражданина Сомали в страну его гражданства, и Миграционная служба одобрила это предложение. Административный суд Хельсинки поддержал данное решение.

Мужчина подал апелляцию в Верховный суд. Он утверждал, что родился и всю жизнь прожил в Финляндии, никогда не был в Сомали и не имеет там поддержки и знакомых. Родители не оформляли ему финское гражданство, а сам он его не смог оформить из-за судимостей.

В апелляции мужчина указывал, что его следует приравнять к финскому гражданину. У него двое детей — граждан Финляндии. По утверждению мужчины, он жил с младшим ребенком и его матерью, однако он не предоставил свидетельств данного факта.

Мужчина заверил Верховный суд, что изменил свой образ жизни после того, как ему стало известно решение Миграционной службы о депортации. В 2020 году он устроился на работу сотрудником отдела по делам молодежи.

В Верховном суде подчеркнули, что если депортируемый прожил большую часть своего детства в Финляндии, получил здесь воспитание и образования, основания для депортации должны быть очень весомыми. Однако, по оценке суда, количество и качество преступлений свидетельствуют об отсутствии адаптации к финскому обществу, и мужчина представляет собой долгосрочную и серьезную угрозу для безопасности общества.

По мнению Верховного суда, аргументы в пользу депортации были важнее аргументов против. Суд посчитал, что мужчине в Сомали ничего не угрожает несмотря на то, что ситуация в стране нестабильна. Решение о депортации было подтверждено.