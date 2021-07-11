«Самая большая зарплата в моей жизни»: Мэтт Дэймон рассказал, какую сумму потерял, отказавшись от роли

О принятом решении Дэймон не жалеет до сих пор.

Звезда фильмов о Джейсоне Борне Мэтт Дэймон рассекретил самую высокую зарплату, которую он потерял, отказавшись от роли.

Много лет назад режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон умолял Дэймона сняться в проекте и даже обещал ему за это 10 % от общей прибыли. Мэтт долго думать не стал и практически сразу ответил отказом.

В интервью на Каннском кинофестивале Дэймон объяснил, почему все же решил поступить именно так, а не иначе.

«Да, это была бы моя самая большая зарплата в жизни. Я войду в историю, ведь вы никогда не видели человека, который отказался бы от большего количества денег. Я не мог тогда играть у Кэмерона, потому что уже играл Борна», — приводит его слова ComicBook.

На тот момент Джеймс еще не был так популярен, как сейчас, однако Дэймон заявил, что о своем решении он не жалеет, потому что его дети ни в чем не нуждаются.

Источник фото: Legion-media

Автор: Алина Крылова