Байден потребовал от Путина остановить кибератаки

Россия должна предпринять меры, чтобы прекратить деятельность криминальных хакерских группировок, действующих с ее территории и атакующих США и другие страны мира.Об этом, как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Штатов Джо Байден заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

По словам Байдена, он заинтересован во взаимодействии с Москвой по вопросу противодействия угрозам от киберпреступников-вымогателей.

Но в случае бездействия Кремля Вашингтон готов к ответным шагам.

«Президент Байден повторил, что Соединенные Штаты предпримут любые необходимые меры, чтобы защитить свой народ и свою критическую инфраструктуру», — сообщил Белый дом.

Пресс-секретарь администрации Джен Псаки пояснила на брифинге, что речь идет не обязательно о связанных с властями хакерах.

«Даже если эти криминальные лица — мы не утверждаем, что они действуют по указанию правительства, — но даже с этими людьми они несут ответственность», — сказала она.

Звонок последовал после атаки вымогателей в выходные 4 июля, в ходе которой российская группа под названием REvil, взломала компанию во Флориде, предоставляющую программное обеспечение тысячам небольших фирм. Российских хакеров также обвинили в взломе подрядчика Республиканского национального комитета на прошлой неделе.

Путин, как следует из сообщения пресс-службы Кремля, не понял, о каких именно претензиях идет речь. Он рекомендовал Байдену обратиться к российским спецслужбам по спецканалам связи и не подмешивать политику в этот вопрос.

«Несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — цитирует президента Кремль

. Путин подчеркнул, что должно носить «постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

США, напомним, в начале января обвинили связанных с СВР хакеров в крупнейшем взломе систем госстркутур, который затрону американский Минфин, Минторг и десятки государственных агентств.

7 мая этого года хакерской атакой была парализована работа крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline, по которому доставлется топливо из Техаса на восточное побережье страны.

30 мая кибератаке подверглись заводы бразильской JBS — крупнейшего в мире производителя мяса.

В двух последних случаях инциденты были связаны с программами-вымогателями.