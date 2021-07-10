У 2020 році влада Зеленського провалила щонайменше сім спецоперацій Головного управління розвідки

Окрім спецоперації із по захопленню російських найманців приватної військової компанії “Вагнер” у 2020 році влада провалила щонайменше сім операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Про це в ефірі “Прямого” розповів журналіст Юрій Бутусов.

“Справа “вагнерівців” це була не одна єдина операція. У 2020 році було провалено, як мінімум сім операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про частину з них повідомлялось у ЗМІ, про частину поки, що не повідомлялось. Але оця історія з затриманням “Шведа” і тим, що по його машині вели прицільний вогонь на ураження співробітники СБУ прямо в Києві, вона була відома ще тоді”, – підкреслив Бутусов.

Він підкреслив, що в результаті судового засідання з’ясувалось, що у влади немає жодних підстав для звинувачення “Шведа” чи будь-кого з його групи.

“Було багато інформації, була заява Служби безпеки України, про те, що є особа, вона затримана. Мовляв, затримана група осіб, які нібито, незаконно зберігали зброю. І ось, минув рік – відбулось знов засідання, ось буквально днями, і виявилось, що жодне звинувачення не підтвердились”, – розповідає Бутусов.

“Зброя вся законна від ГУР МО, люди діяли виключно в рамках закону згідно з указами ГУР МО. Жодної протизаконної діяльності вони не вели і держава не має до них жодних претензій, але чомусь справу не закриває”, – підкреслив журналіст.

Зазначимо, що мова йде про групу “Шведа”, яка діяла у 5-му відділі СБУ, а потім в ГУР МО та виконувала найгучніші диверсійні акти з ліквідації російських терористів. На своїй сторінці у Facebook журналіст оприлюднив інтерв’ю з учасником бойової групи “Шведа” підполковником Збройних Сил України Михайлом Ніковим. Він розповів, як українська влада висунула кримінальні звинувачення на основі незаконного володіння зброєю. Проте за рік не змогла підтвердити жодного обвинувачення, адже ГУР МО надало доказ того, що вся діяльність групи здійснювалась законно, і всю зброю надала ГУР МО.

“По суті влада визнала, що напад на групу “Шведа” і її “засвічування” був навмисною акцією за наказом керівництва України. Також як потім навмисно провалили операцію по “вагнерівцях”, захоплення ряду терористів в Росії, поставки військових приладів з РФ, ряд операцій в прикордонних районах”, – підкреслив Бутусов.