США и ЕС отрезают Россию от последнего канала покупки технологий

Западные страны усиливают контроль за соблюдением санкций против России, отрезая Москву от последнего, нелегального канала покупки технологий для военно-промышленного комплекса.Вслед за Германией, где в мае был задержан Александр С., которого подозревают в продаже подсанкционного оборудования российским спецслужбам, аналогичный случай вскрыли власти США.

В пятницу американский Минторг объявил о включении в «черные списки» трех российских компаний и трех граждан РФ, которые, по мнению Вашингтона, пытались приобрести товары «для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США».

Под санкции попали ООО «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component), а также связанные с ними Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко, следует из уведомления, размещенного в базе Federal Register.

Все три компании и «участвовали в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ», говорится в документе Минторга.

Глава ведомства Джина Раймондо пообещала и дальше «активно использовать» инструменты экспортного контроля.

«Мы продолжим <…> привлекать к ответственности правительства, компании и лиц за попытки получить доступ к товарам американского происхождения для угрожающей интересам нацбезопасности США и несовместимой с нашими ценностями подрывной деятельности в таких странах, как Китай, Иран и Россия», — сказала она.

18 мая еще один канал нелегальных поставок в РФ перекрыли власти Германии. Генпрокуратура ФРГ обнаружила фирму в Саксонии, которая в обход санкционного режима поставляла в Россию станки. Владелец компании был задержан.

Евросоюз вместе с США ввел запрет на продажу в Россию технологий двойного назначения в июле 2014 года в ответ на удар по малазийскому Boeing над Донбассом. С тех пор эти меры неоднократно продлевались и расширялись.

В марте 2021 года Минторг США объявил об очередном ужесточении технологических санкций с введением «презумпции запрета» на экспорт в Россию товаров и услуг, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (NS items).