Лопес оголила ягодицы в бассейне на дерзком фото

51-летняя певица показала, что до сих пор находится в прекрасной форме.

51-летняя Дженнифер Лопес решила наглядно показать, что находится в превосходной физической форме. Счастливая артистка опубликовала на личной странице в Instagram пикантные фото в крошечном купальнике. В кадре латиноамериканка демонстрировала невероятную страсть.

После того, как Лопес воссоединилась с Аффлеком, к ней и к двум ее мужчинам приковано особое внимание. Практически каждый шаг Лопес тщательно отслеживается. Пропустить выход сексапильного клипа певицы аудитория тоже не могла. К тому же, в кадре Дженнифер появилась при полном параде: в крошечном купальнике, не способном скрыть пышных форм.

Бюстгальтер Дженнифер был украшен огромными камнями, визуально напоминающими бриллианты, а низ смотрелся достаточно просто. В кадре певица кокетливо плескалась в бассейне, демонстрируя всем загорелое тело.

«Аффлек и Родригес зайдутся в экстазе», «Очень тяжело держать себя в руках, когда передо мной такая красотка», «Джен, вы просто бомба», «Кто скажет рецепт, как выглядеть так в 51?», «Она вообще не стареет?», «Сумасшествие какое-то», — писали фолловеры.

Источник фото: Legion-media