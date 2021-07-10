Европа на месяц заблокировала сделки с российским госдолгом

У российского правительства возникли сложности с размещением новых выпусков облигаций федерального займа, зарегистрированных после введения санкций США.Бельгийский клиринговый центр Euroclear несколько недель не регистрировал и не проводил расчеты по пяти сериям ОФЗ.

Это 4-летние ОФЗ-25085, 8-летние ОФЗ-26237, 20-летние ОФЗ-26238, 10-летние ОФЗ-26239 и 15-летние ОФЗ-26240.

Эти бумаги Минфин зарегистрировал 11 и 28 июня и начал размещать вскоре после того, как заработал американский санкционный режим (14 июня).

Цель была проста: защитить иностранных инвесторов, которые держат в ОФЗ 39 млрд долларов. Санкции запретили покупать «новые» выпуски, и если бы Минфин продолжил доразмещать уже имеющиеся бумаги, операции с ними также могли бы попасть под запрет.

Но включение постсанкционных бумаг в международные системы клиринга растянулось. Лишь в четверг, 8 июля, Euroclear начала расчеты на вторичном рынке по «новым» выпускам, сообщают в обзоре аналитики Сбербанк CIB.

До этого клиринг не проводился «по техническим причинам», пишут они.

В отсутствие «визы» от Euroclear, через которую с 2012 года с ОФЗ работают иностранные фонды, Минфин столкнулся с резким падением спроса на еженедельных аукционах.

На размещения в среду, 7 июля, инвесторы принесли лишь 26,7 млрд рублей, что позволило Минфину привлечь в бюджет 15,4 млрд. Неделей ранее при спросе 27,9 млрд рублей были размещены ОФЗ только на 8,5 млрд, при этом один из аукционов Минфин отменил, ссылаясь на отсутствие спроса по приемлемым ценам.

Для сравнения: в мае и июне спрос достигал 120 млрд рублей, а в апреле и марте доходил до 400-500 млрд.

Отсутствие клиринга со стороны Euroclear означало бы, что зарубежные фонды, купившие бумаги, не смогли бы торговать ими на вторичном рынке. А значит, и российские держатели не могли бы перепродать ОФЗ иностранцам.

«Возобновление клиринга должно поспособствовать повышению локального спроса на федеральные обязательства на аукционах Минфина и росту уровня ликвидности новых выпусков на вторичном рынке», — отмечает Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research.

Отметим, что проблемы с европейским клирингом возникают у Минфина не впервые.

В июле 2016 года Euroclear также некоторое время отказывалась работать с 10-летними ОФЗ-26219. Купившие их российские инвесторы в недоумении звонили в бельгийский офис, где им ответили, что решение не принято, и отказались комментировать причины. В июне того же года система не стала регистрировать долларовые евробонды, которые Минфин размещал месяцем ранее. При этом формально на тот момент операции с российским долгом не были запрещены ни США, ни Евросоюзом.

Чтобы договориться по евробондам с Euroclear, у Минфина тогда ушло около двух месяцев.

Сейчас, напомним, американские санкции запрещают инвесторам из США участвовать в первичном рынке как рублевых, так и долларовых бумаг правительства России.

На практике это означает, что займы в долларах для Минфина РФ закрыты полностью. С 2019 года ведомство размещает евробонды только в евро.