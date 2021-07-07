Уилл Смит точно не вернется в новый «Отряд самоубийц»

Уилл Смит в роли Дэдшота теперь уже точно не вернется в состав нового «Отряда самоубийц», хотя создатели всерьез рассматривали возможность участия актера во второй части франшизы. Об этом пишет портал Comicbook со ссылкой на продюсера фильма Питера Сафрана.

По его словам, причиной стала занятость Смита, которая и помешала ему принять участие в съемках продолжения.

«График Уилла был очень плотно расписан. Мы хотели начать съемки в сентябре, поскольку понимали, что Джеймс [Ганн, режиссер — Прим. ред.] вернется в Marvel и будет снимать третьих «Стражей Галактики». Так что нам было важно начать съемки вовремя, а Уилл в это время оказался занят», — рассказал Сафран.

Однако отсутствие Смита дало создателям больше свободы, поэтому события фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» никак не будут связаны с сюжетом первой части. Мировая премьера картины запланирована в кинотеатрах и на онлайн-платформах 6 августа.

Источник фото: Legion-Media