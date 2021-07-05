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Знаменитая Вера Вонг отметила 72-й день рождения и удивила фанатов своей молодостью

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг поделилась кадрами с празднования 72-летия и удивила подписчиков своей внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость отметила день рождения в длинном платье с открытой спиной на бретелях неонового желтого цвета собственного бренда Vera Wang. Образ модельера дополнили ободок со стразами и чокер на шее. На размещенных кадрах видно, что на лицо Вонг не нанесен макияж, а ее волосы распущены.

«Вечеринка с лучшими друзьями», — подписала звезда пост. Известно, что среди гостей праздника были дизайнеры Донна Каран (Donna Karan) и Кельвин Кляйн (Calvin Klein), бывший редактор журнала Women’s Wear Daily Бриджит Фоули (Bridget Foley) и журналистка Алина Чо (Alina Cho).

Поклонники восхитились молодым внешним видом Вонг в комментариях под опубликованной серией снимков. «Как ты можешь выглядеть таким образом в 72? Такое ощущение, что ты моложе на 50 лет», «Я уверена, что ты узнала секрет вечной молодости», «Я не верю, что тебе 72 года, ты выглядишь потрясающе», «Просто шок», — высказывались фанаты.

5 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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