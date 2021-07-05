Названа самая вакцинированная страна в мире, согласно данным системы отслеживания вакцин. Ею стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Bloomberg.

Сообщается, что в страну на данный момент поставили 15,5 миллиона вакцин, что покрывает потребности 72,1 процента населения.

Тем не менее на прошлой неделе власти США предостерегли своих граждан от поездок в арабскую страну, сославшись на «очень высокий уровень» заболеваемости коронавирусом. Также Саудовская Аравия временно запретила поездки в ОАЭ. Эмираты все еще числятся в «красном списке» стран, жители которых при поездках в Великобританию должны отсидеть за свой счет десятидневный карантин.

Ранее самой вакцинированной страной мира признали Сейшельские Острова. Там привили 71,7 процента населения, численность которого составляет чуть менее 100 тысяч человек.