«Виктор_Робот»: Если вы не верили в отечественную анимацию, то зря

Мультфильм, конечно, можно покритиковать за простоватый сюжет, но вообще-то это сказка для самых маленьких, в остальном же он состоит из удачных творческих находок.

В отличие от игрового кино, анимация в Украине – не самая сильная часть индустрии. Поэтому выход фантастической полнометражки Анатолия Лавренишина «Виктор_Робот» на самом деле событие куда более значимое, чем кажется на первый взгляд. Разработка проекта началась еще в 2007 году, сценарий появился в 2013 г., а финансирование от Госкино удалось получить аж в 2016 г. Потом производство, которое тянулось много месяцев, и наконец в 2020 году «Виктора_Робота» впервые показали зрителям. Дело было на Одесском кинофестивале, где работе Лавренишина присудили приз зрительских симпатий. Еще год спустя картина добралась до проката.

В отличие от остальных немногочисленных отечественных анимаций, таких как «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» или «Клара и волшебный дракон», авторы этой работы не пошли по пути переработки стандартных диснеевских сюжетов про принцессу или про магических существ. Для картины с возрастным рейтингом 0+ придумали более оригинальный сеттинг. В каком-то смысле даже постапокалиптичный, чего как правило не ожидаешь от детской сказки.

Мультфильм рассказывает историю миниатюрного робота-механика, который живет на искусственном светиле. Их – и светило, и робота – создал гениальный изобретатель по имени Маркиян Бартоломеевич, чтобы спасти Солнечную систему от перенаселения и энергетического кризиса. Однако, получилось так, что изобретатель исчез, а рукотворная звезда, которую он назвал Зоряна, стала гаснуть. Теперь ее обслуживанием занимаются сын и невестка Маркияна, которые берут с собой на работу дочку Вику. По сути, их задание – лишь следить за происходящим, все рутинные задачи выполняют роботы самых разных форм и размеров. Среди них и тот самый механик, жизнь которого похожа на жизнь офисного планктона дом-работа-дом. Впрочем, однажды из него выпадает какая-то явно лишняя деталька и он словно просыпается, начинает ощущать свое призвание. Оказывается он, как механик, видит других роботов насквозь, сразу знает, где и что у них сломалось и отлично их ремонтирует. Пробужденный робот выпадает из отлаженной системы, винтиком в которой он был, убегает от следящих устройств и встречает Вику. Девочке очень скучно, родители все время отмахиваются от нее, потому что заняты, а тут внезапно потенциальный новый друг, пускай и не особо говорящий. Девочка называет малыша в свою честь и вместе с ним отправляется на поиски пропавшего дедушки. Больше делать ей на звезде все равно нечего.

Когда зрителя знакомят с Виктором, хотя на тот момент он носит «имя» 112 358 132, больше всего он похож на Сэма Лаури из антиутопии Терри Гиллиама «Бразилия». Та же понурая сутулость, тот же потухший взгляд, то же отсутствие амбиций, такое же ничего не значащее имя и даже такая же шляпа. Оба героя – всего лишь винтики в огромной, вышедшей из строя системе. Поразительно, но даже миры мульфильма студии «Красная собака» и шедевра Гиллиама похожи. Они собраны из мрачных механистических конструкций в гигантские лабиринты, вокруг персонажей всегда находится куча всяких сложных, возможно даже слишком сложных механизмов и постоянно происходят все накапливающиеся поломки. Даже причина всех бед схожа – сама система, которой выгодно оставаться дисфункциональной.

Впрочем, на этом сходства заканчиваются. «Виктор_Робот» – это довольно камерная история с небольшим количеством персонажей. Причем родители, озвученные Риммой Зюбиной и Виктором Ждановым, а также дедушка, говорящий голосом Василия Мазура – персонажи второстепенные с небольшим количеством экранного времени. Основное повествование крутится вокруг Вики, за нее говорит Мария Аглоткова. Судя по ранним эскизам, персонажа изначально задумали, как девочку в рабочем комбинезоне и с отверткой – задолго до того, как это стало мейнстримом. Вика интересуется всем, чем занимался ее дед, впрочем, пока его крутых навыков не имеет. Потому полагается на помощь Виктора, как нерадивая школьница на шпаргалку. Сильно усложнять героиню не стали. Вика – одинокая девочка, жаждущая признания, иногда делающая на пути к этому признанию ошибки и в конце концов признающая их. Ребенку, который посмотрит мультфильм, будет довольно просто проассоциировать себя с ней.

А вот Виктор, даром что безмолвный – это персонаж, переживающий в мультфильме настоящее развитие. С ним случается и самопознание, и принятие своей силы, и разочарование, и примирение, и переход на новый уровень. Этот маленький робот с большими глазами, которые иногда делаются просто огромными, как у Кота в сапогах из «Шрека», просто не может не вызывать умиление. Он кажется беззащитным, а оказывается самым могущественным. Ему противостоит большущий антагонист, который может становиться просто гигантским, поэтому их противостояние метафорически превращается в поединок Давида и Голиафа. Здешний «Голиаф» весь собран из труб и дышит выхлопными газами – полная противоположность, делающая Виктора еще более привлекательным.

Как видим, сюжеты для сценария брали довольно простые, давно известные и понятные. Сценаристка Анастасия Лавренишина не стала изобретать хитрые ходы и нестандартно комбинировать истории. Это как минус, так и плюс. Минус в том, что зрителям постарше сюжет может показаться простоватым и несколько банальным. Зато самым маленьким, а «Виктора_Робота» возрастной рейтинг 0+, мультик будет понятен без труда. Пускай это еще не уровень Pixar и даже Disney, зато история вполне себе симпатичная и приятная. Без двойных смыслов, зато с выразительной моралью.

А вот что в «Викторе_Роботе» по-настоящему хорошо – это музыкальные номера. Над текстами песен для фильма работала сценаристка Марыся Никитюк, а музыку писал Антон Байбаков – совсем недавно он получил «Золотую Дзигу» за работу над фильмом «Черкассы». К тому же, как соавторы, они были отмечены национальной кинопремией за песню «Пола-ла-ла», которая звучит в финальных титрах мультфильма. Исполнять эти композиции позвали группу Dakh Daughters, Марьяну Головко, Марка Галаневича из «ДахаБраха» и фронтмена «Вагоновожатых» Антона Слепакова – весьма достойная и непопсовая компания музыкантов. Шаг смелый и вполне себя оправдавший. По части работы над атмосферу мультфильма, музыка из «Виктора_Робота», пожалуй, не уступает музыке из свежего пиксаровского «Луки», с которым украинская анимация конкурирует в прокате.

Похвалить хочется и, собственно, анимацию картины. Даже из таких исходных условий, как механические внутренности искусственной звезды в «Викторе_Роботе» сумели выжать максимум. Вся эта машинерия, окружающая цветных и ярких живых персонажей, выглядит чертовски увлекательно. Хочется вслед за героями понажимать на кнопки, подергать рычаги, пооткрывать люки, побегать по всем этим гулким коридорам. И все персонажи вышли очень колоритными в этих своих оранжевых комбинезонах и защитных очках. Которые, как в итоге оказывается, у них не просто для красоты. У мира мультфильма есть глубина, он живой и способен к постоянной трансформации.

И пускай «Виктор_Робот» – это еще не пиксаровский шедевр, но уже отличный мультфильм для семейного просмотра. Красивый, атмосферный, понятный и с чрезвычайно стильной музыкой. Настоящая удача для возрождающейся отечественной анимации.