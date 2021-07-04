В ЕС официально запретили использовать одноразовую пластиковую посуду

Запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания надувных шариков.

Кроме того, под запрет попали одноразовые контейнеры для еды и напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативы из стекла и металла. Однако одноразовые продукты, остающиеся на складах, разрешено распродать.

Ранее сообщалось об ужасающем уровне загрязнения водоемов мира платиком. Микропластик был обнаружен даже в организме многих видов рыб.