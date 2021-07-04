Селена Гомес подразнила непривычно смелым фото

Бывшая избранница Джастина Бибера Селена Гомес подразнила аудиторию непривычно смелым фото, на котором предстала в одном нижнем белье. В последнее время фанаты певицы отмечают разительные изменения в сознании звезды: сначала Селена сменила привычный темный цвет волос на блонд, а впоследствии решила показать, что именно потерял бывший избранник, расставшись с ней.

В кадре Селена предстала в цветастом купальнике, с трудом прикрывающем ее привлекательную грудь. Эффектные формы настолько выдавались вперед, что занимали собой чуть ли не половину кадра.

В комментариях к снимкам, в свою очередь, поспешили отметить, что Гомес хоть и выглядит очень эффектно, но до сих пор создается впечатление, будто она пытается вернуть Джастина.

«Хочет вернуть Бибера?», «Детка, ты просто пожар», «Она выглядит просто потрясающе! С такой фигурой можно добиться чего угодно», «Фантастическое женское тело», — восторгались комментаторы.

Правда, нашлись и те, кто констатировал — в отличие от Гомес, нынешней супруге Бибера Хейли не нужно «тюнинговать» себя.

Источник фото: Legion-media