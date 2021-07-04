Наземные телескопы подтвердили пылевую гипотезу Великого потемнения Бетельгейзе

Наиболее вероятным сценарием окончания эволюции Бетельгейзе является взрыв сверхновой II типа. После взрыва её остатки превратятся в нейтронную звезду массой приблизительно 1.5 M ⊙

В случае взрыва, Бетельгейзе может увеличить свою яркость до −9m−12,4m, что сравнимо с блеском полной Луны. (При этом, Луна наблюдается как диск, а Бетельгейзе невооруженным глазом будет наблюдаться как точечный объект, имхо) После взрыва светимость звезды постепенно будет уменьшаться, и в течение нескольких месяцев или лет она перестанет быть видимой невооружённым глазом.

Такая вспышка сверхновой будет грандиозным астрономическим событием, но благодаря достаточной удалённости она не представляет угрозы жизни на Земле. Бетельгейзе вряд ли произведёт гамма-всплеск и расположена слишком далеко, чтобы её рентгеновское и ультрафиолетовое излучение могло оказать существенное влияние на Землю

Точно предсказать время взрыва Бетельгейзе современная астрономия пока не может. С уверенностью утверждать о его приближении учёные смогли бы лишь за несколько дней до вспышки, по увеличению потока испускаемых Бетельгейзе нейтрино. Поэтому в научно-популярных публикациях речь идёт о том, что Бетельгейзе может взорваться «в любой момент» в течение ближайших 10 000 или, по консервативной оценке, 100 000 лет

Вероятность скорого взрыва привлекает к Бетельгейзе большое внимание публики и авторов псевдонаучных публикаций. Слухи о приближающемся взрыве Бетельгейзе возобновились осенью 2019 года в связи с быстрым снижением её видимого блеска, в начале 2020 года упавшего до +1,9 звёздной величины. Это было наиболее сильное падение блеска Бетельгейзе за всю историю регулярных наблюдений с 1910 года. Однако с февраля 2020 года блеск звезды начал восстанавливаться и к апрелю вернулся к прежнему уровню

Астрономы с помощью наземных телескопов подтвердили, что Великое потемнение Бетельгейзе было вызвано пылевым облаком, образованным в результате выброса плазмы из фотосферы звезды. По мнению ученых это событие не является признаком неминуемого взрыва Бетельгейзе как сверхновой, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.