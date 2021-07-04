Армия США испытает «таблетки от старости» в 2022 году

Командование спецопераций США (SOCOM) в будущем году проведет исследование препарата, который потенциально способен снизить дегенеративные эффекты старения и травм — как часть программы Пентагона по «улучшению возможностей человека».

«Препарат способен, если все получится, отложить старение и предотвратить травмы», — говорит Лиза Сандерс, глава департамента науки и технологий в SOF AT&L.

«Мы закончили предклинические испытания безопасности и дозировки и переходим к исследованию эффективности в 2022 году», — сказал коммандер Тим Хокинс, пресс-секретарь SOCOM.

SOCOM объединяется с частной биолабораторией Metro International Biotech, LLC для разработки препарата на основе малых молекул.

«Мы не пытаемся создать какие-то физические способности, которые не существуют в природе. Речь об улучшении боеготовности наших войск с помощью улучшения характеристик, снижающихся с возрастом», — говорит Хокинс. «В конце концов, мы объединились с передовыми лабораториями и клиниками для создания нутрицевтиков, которыми смогут пользовать и военные, и гражданские — для увеличения выносливости или быстрейшего восстановления после травм».

С начала программы в 2018 году на нее потратили 2,8 миллионов долларов.

Малые молекулы — это соединения с низкой молекулярной массой, многие из которых регулируют биологические процессы и часто выступают базой для создания лекарств. Нутрицевтики же — это по сути просто пищевые добавки.

MetroBiotech пока не прокомментировали вопрос издания, но на их сайте значится, что компания разрабатывает прекурсоры НАД+, который критически важен для функционирования всех клеток.

Снижение уровня НАД связано со старением, митохондриальными дисфункциями, воспалениями и множеством связанных с этим заболеваний. Предклинические испытания показывают, что эти нарушения можно смягчить, повысив уровнь НАД+. Гипотеза MetroBiotech состоит в том, что поддерживая оптимальный уровень НДА+, можно позволить людям вести более здоровую и долгую жизнь.