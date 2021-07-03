Ученые сбросили в черную дыру воображаемую аксионную бомбу

Группа физиков-теоретиков из университета Ланкастера и Имперского колледжа в Лондоне провела эксперимент, продемонстрировавший, что некоторые из фундаментальных законов физики перестают работать в точке сингулярности, реальным воплощением которой является черная дыра.

Этот эксперимент коснулся одного из самых основных физических законов — закона сохранения электрического заряда, согласно которому значение полного электрического заряда в замкнутой системе никогда не изменяется.

«Сбросив воображаемую «аксионную бомбу» в точку временной и пространственной сингулярности, такую, как черная дыра, мы можем создать новый или уменьшить количество существующего там электрического заряда» — пишут исследователи, — «тем самым мы можем полностью разрушить один из фундаментальных принципов, лежащий в основе электромагнетизма».

Эта так называемая «аксионная бомба» является теоретической математической конструкцией, в которой правильным образом объединены электрические поля и аксионные поля, генерируемые частицами-аксионами. Отметим, что аксионы являются частицами, которые существуют пока лишь в теории и которые являются одним из кандидатов на звание частиц темной материи. Так как аксионы еще ни разу не были обнаружены экспериментальным путем, их свойства также существуют только в теоретической области, но ученые уже давно высказывают предположения, что сами аксионы или создаваемые ими поля имеют непосредственное отношение к течению времени во Вселенной.

«Конструкция аксионной бомбы сжимается по мере приближения и исчезает, войдя в точку сингулярности, генерируя при этом отрицательный или положительный электрический заряд. Возникновение заряда происходит в результате взаимодействия временной сингулярности и нового типа аксионного поля, которое только недавно был найдено учеными-теоретиками» — пишут исследователи.

«Ученым часто нравится говорить о том, что «физика ломается» в определенных условиях. Но мы своей работой показываем, что, несмотря на всю экзотику происходящих явлений, все, что происходит на самом деле, ограничено и подчиняется законам физики, работающим в пространстве, окружающем точку сингулярности» — пишут исследователи, — «Однако, мы получили потрясающие и бесспорные результаты — сохранение закона сохранения электрического заряда не может быть гарантировано в точке сингулярности в присутствии взаимодействующих электромагнитных и аксионных полей».