Самой богатой страной Европы признана Дания

Дания является самой богатой страной в Европейском союзе по величине финансовых активов семей. Согласно отчету Национального банка страны, данный показатель равен 1,88 миллиона датских крон ($300 тыс.).

Вместе с тем у жителей этой страны и больше долгов по сравнению с соседями. Подавляющая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (около 86%).

В целом финансовые показатели датчан почти втрое превышают средний показатель по ЕС.

Также их богатство в I квартале этого года выросло еще больше, в среднем до 24 тысяч датских крон ($3,8 тыс.) на человека.

Домохозяйства в Нидерландах оказались на второй строчке по величине финансовых активов, далее идут Люксембург и Швеция.

А вот самой бедной страной в исследовании называется Румыния. Активы семей в этой стране составляют 80 тысяч датских крон ($12,7 тыс.).