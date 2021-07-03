Подсчитана максимальная продолжительность жизни людей в XXI веке

Продолжительность жизни людей будет медленно расти и к концу нынешнего столетия может достигнуть 125-130 лет. К таким выводам пришли ученые из Вашингтонского университета, материал опубликован в журнале Demographic Research.

Специалисты, используя байесовский подход для оценки вероятности, представили прогнозы максимального зарегистрированного возраста смерти с 2020 по 2100 год в 13 странах: 10 европейских, а также Канаде, Японии и США. Оказалось, что вероятность прожить до 124 составляет 99%, до 127 лет — 68%, до 130 лет — 13%. Человеку вряд ли удастся дожить до 135 лет в текущем столетии, резюмировали ученые.

Напомним, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня (1875 — 1997). Самым старым человеком в мире сейчас является 118-летний Кане Танака из Японии.