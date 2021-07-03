18-летняя жительница Швеции приехала в гости к родственникам в Дагестан — а те под угрозой убийства попытались выдать ее замуж

Шведские власти и сотрудники правозащитного проекта «Правовая инициатива» помогли покинуть Россию 18-летней девушке, которая сбежала от родственников в Дагестане, сообщила «Открытым медиа» адвокат «Правовой инициативы» Ольга Гнездилова. Она отметила, что два дня назад к юристам проекта за помощью обратились шведские власти. По их данным, девушку, которая с девятилетнего возраста жила в Швеции, имела двойное гражданство (России и Швеции) и поехала недавно навестить своих родных, насильно удерживали в доме родственники, заставляя выйти замуж за неизвестного ей человека. Имя девушки не раскрывается из соображений безопасности.

«Родители попросили К. приехать в Дагестан, чтобы навестить дедушку и посетить свадьбу родственников, — рассказала Гнездилова. — 23 июня девушка приехала, тогда ей сказали, что она должна выйти за человека, с которым договорились родственники. Когда она отказалась, ее стали избивать». По словам Гнездиловой, дядя девушки угрожал ей «убийством чести», так как отказ от брака означает позор для семьи. «Она просила помощи у своей мамы, бабушки, дедушки и другого дяди, просила не выдавать ее замуж, но они избивали ее, сказав, что она должна согласиться, если не хочет быть похоронена рядом со своей тетей», — рассказала Гнездилова. На свадьбу были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей в виде денег и золота. В распоряжении «Правовой инициативы» есть документы, в которых указано, кто сколько выделил на свадьбу.

Девушке удалось отправить сообщение своему другу в Швеции и попросить его о помощи, он обратился в шведскую полицию. Со слов Гнездиловой, девушке также удалось позвонить в МВД Дагестана, и 29 июня полицейские забрали ее в отделение для опроса. Девушка провела в полиции ночь, дав показания, в которых сообщила, что ее насильно пытаются выдать замуж и угрожают убийством. Утром 30 июня она ушла из отделения, ей удалось скрыться от родственников и покинуть регион. В тот же день в полицию пришли родственники девушки, заявили о ее пропаже, после чего в МВД возбудили дело о похищении человека. Гнездилова предоставила «Открытым медиа» запись разговора с оперуполномоченным МВД, запись была сделана, когда девушка еще не покинула Дагестан. В разговоре с адвокатом оперуполномоченный потребовал, чтобы девушка явилась в правоохранительные органы в течение 30 минут. «В противном случае, сказал он, полицейские перекроют все дороги, въезды и выезды из республики и объявят ее в розыск, — уточнила

Гнездилова. — Я предложила приобщить к материалам дела телефонограмму К. о том, что она покинула дом добровольно и не хочет возвращаться из-за угрозы насильственного брака и убийства, оперуполномоченный ответил отказом и потребовал чтобы она немедленно явилась в отдел». Девушке удалось добраться до Москвы, она вылетела в Швецию.