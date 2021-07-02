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В Европе выросло число заражений коронавирусом, есть угроза третьей волны

В Европе на 10% увеличилось количество заражений коронавирусом из-за смягчения ограничений. Такие даныне озвучил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Как пишет Euronews, он отметил, что на минувшей неделе новых заражений стало на 10% больше из-за более поездок, собраний и ослабления социальных ограничений.

При этом факторами риска являются новый штамм «дельта-плюс» и малая доля привитых людей.

По словам итальянского эпидемиолога из региона Апулия Пьерлуиджи Лопалко, недостаточная реализация кампании вакцинации может привести к новой волне пандемии осенью.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уже около 41% взрослых в Европе полностью вакцинировались от COVID-19. Между тем в России, по последним данным, полностью прошли вакцинацию 11,5% граждан.

2 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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